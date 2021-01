FRAZIONI

ROVIGO Una proposta per riqualificare Concadirame arriva dal capogruppo della Lega Michele Aretusini. I primi lavori di demolizione dell'ex mulino di Concadirame sono avvenuti nel marzo 2016 e riguardavano la struttura situata in via San Gregorio davanti alla chiesa della frazione. Il costo della demolizione fu di circa 16mila euro e venne sostenuto dal Comune. «Si tratta di una cifra che ancora oggi non è stata recuperata - spiega Aretusini - e sono passati quattro anni. L'area, inoltre, risulta in totale stato di abbandono, se non fosse per la buona volontà di qualche residente che si occupa di ripulirla, per quanto possibile, tagliando l'erba. Da qui nasce la mia proposta, allo scopo di riqualificare l'area in questione che si trova proprio nel cuore della frazione, di fronte alla chiesa. Va ricordato che la frazione a gennaio vedrà l'apertura di una farmacia proprio in via San Gregorio, grazie ai privati che hanno deciso di investire qui».

In questo senso, con «privati che hanno individuato delle potenzialità in Concadirame - continua il consigliere - perché non potrebbe farlo anche il Comune, riqualificando lui stesso il cuore della frazione? La mia proposta è di collegare via San Gregorio con via dei Donatori unendo alcuni metri di strada già esistente e attualmente cieca, realizzando una rotatoria, magari con una bella fontana al centro per dare lustro al paese, chiudendo poi l'anello stradale che potrebbe rilanciare anche le lottizzazioni limitrofe dando il via a possibili investimenti».

R.Mer.

