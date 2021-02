INDENNITÀ DI CARICA

ROVIGO «Incredibile, la maggioranza fa un bel copia-incolla dell'emendamento al bilancio previsionale 2021 che mi vede primo firmatario, depositandolo solo tre giorni dopo. Posso dirmi, se non altro, lusingato dal fatto che le nostre osservazioni al bilancio abbiano dato ispirazione a questa maggioranza senza idee. Perché poi, alla fine, quello che conta è il risultato: volevamo togliere soldi agli amministratori per darli al sociale. E quindi, come si suol dire, è bene ciò che finisce bene».

CAPOGRUPPO

Sono le parole del capogruppo consiliare della Lega Michele Aretusini alla luce del maxi-emendamento presentato dalla maggioranza che, a suo dire, è un copia-incolla dell'emendamento presentato proprio dal Carroccio. Il nodo è quello dei compensi degli amministratori, che la norma prevede siano proporzionali al numero dei residenti. « In Commissione bilancio, infatti, fui io - continua Aretusini - a sollevare la questione sulle indennità da rivedere al ribasso dopo il passaggio di Rovigo sotto il livello dei 50mila abitanti e ad annunciare solo poche ore dopo un emendamento che sarebbe andato a ridefinirne il valore a beneficio di alcuni capitolo di bilancio sul sociale a mio dire carenti. Il tutto mentre l'assessore Pavanello dichiarava noi abbiamo numeri diversi, valuteremo, e ancora, non ce lo aspettavamo sinceramente. E in quella sede non ha saputo darmi alcuna risposta certa. Ora, invece, l'emendamento a firma dei tre capigruppo di maggioranza conferma quanto dicevo. La maggioranza cerca di salvare la faccia dopo che a sollevare la questione sono stato io. Sono certo, infatti, che l'Amministrazione avesse ben noti i numeri degli abitanti secondo l'Istat considerando che questi numeri sono riportati a chiare lettere nel Documento unico di programmazione allegato al bilancio. Era dunque loro dovere sistemare all'origine quei capitoli di bilancio sulle indennità degli amministratori al ribasso».

L'EMENDAMENTO

«Mi chiedo dunque, se non avessi sollevato io la questione in Commissione e poi sulla stampa, avrebbero fatto finta di nulla? Non ne avrebbero fatto cenno? - chiede ancora il capogruppo del Carroccio - Non si è mai vista una maggioranza che taglia lo stipendio al proprio sindaco e alla giunta copiando l'emendamento dell'opposizione per salvarsi la faccia. Detto questo, voglio aggiungere solo che posso ritenermi soddisfatto, perché quelle risorse verranno liberate subito. E se anche in questo caso non faranno menzione del perché di un emendamento della maggioranza per aggiustare un pasticcio, e non faranno mai cenno al mio emendamento, li ringrazio io: grazie per aver accolto la mia proposta a favore dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA