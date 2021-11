Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO NODARIROVIGO (F. Cam.) Un tesoretto di oltre 1,3 milioni per contrastare le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria. «Il Comune ha già messo in campo, o metterà a breve in campo, a seconda del progetto, risorse per oltre 1,3 milioni: non possiamo che essere soddisfatti dell'utilizzo fatto dei fondi statali. Ho anche collaborato al bando per il sostegno alle attività sportive e sono convinto che sia la strada da battere, a...