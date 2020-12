«L'iter per l'erogazione dei Buoni spesa messo in campo dal Comune è troppo lungo. Si devono aspettare fino a un mese gli 80 euro per fare la spesa». Chi parla è il capogruppo consiliare della Lega Michele Aretusini che crtica gli aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà perché organizzati male. «Basti pensare che le prime domande sono state inviate il 14 novembre e devono ancora ricevere risposta - spiega Aretusini -. Il Comune attende di racimolare le domande prima di elargire le risorse creando così un disagio a famiglie già in difficoltà costrette ad attendere anche un mese. Chi ha fatto domanda dovrà attendere, se tutto va bene, la prima settimana di dicembre per vedersi accreditato il bonus. Gli operatori dei servizi sociali invece stanno facendo del loro meglio, ma l'Amministrazione poteva mettere in piedi un meccanismo più rapido per rispondere alle esigenze di chi è in difficoltà. Durante la prima ondata come opposizione avevamo lavorato tutti insieme e i buoni spesa erano stati erogati in un paio di giorni dalla richiesta. Anche questa volta eravamo pronti a collaborare, ma non siamo stati coinvolti. Abbiamo solo saputo, a decisioni già prese, come sarebbero stati erogati questi contributi alla comunità. Non riesco a comprendere per quale motivo, in un momento in cui da tutte le parti si invoca l'unità per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo che è l'uscita, il prima possibile, dalla crisi portata dal virus, a Rovigo l'Amministrazione abbia voluto agire da sola e questi scarsi risultati».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA