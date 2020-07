VIABILITÀ

ROVIGO «Poche idee e pure confuse». Il capogruppo della Lega a Palazzo Nodari Michele Aretusini torna a puntare il dito contro l'Amministrazione Gaffeo, che a suo dire non sta sfruttando l'opportunità offerta dalle risorse a disposizione grazie all'avanzo di bilancio, libero da vincoli di destinazione: «Oltre 1 milione e 800mila euro di avanzo libero possono essere utilizzati non solo per aumentare fondi destinati all'emergenza Covid, che non saranno, purtroppo, mai abbastanza, ma anche per sistemare le strade della città. Abbiamo paura, sinceramente, che l'Amministrazione si dimostri, e non sarebbe la prima volta, troppo lontana dalle esigenze vere della cittadinanza. Una fra tutte, la manutenzione delle strade. E di soldi, per fare qualcosa, ne abbiamo».

LE PROPOSTE DELLA LEGA

Aretusini sottolinea come la Lega avesse presentato, in fase di bilancio previsionale, «una serie di emendamenti, tutti o quasi bocciati dalla maggioranza, che comprendevano, oltre ad una richiesta di maggior attenzione alle strade, e non solo, delle frazioni, anche la sistemazione, una volta per tutte, di viale Porta Adige. Quella strada è il biglietto da visita della città per chi arriva da Padova. E davvero vogliamo presentarci così? Con una strada piena di rattoppi che a ogni pioggia si disintegrano mettendo in pericolo gli automobilisti. Una strada che non è solo brutta da vedere, ma anche molto pericolosa. Nel nostro emendamento, che ricordo aveva anche il parere tecnico e contabile positivo, spostavamo 250mila euro a favore dell'intervento di manutenzione straordinaria di viale Porta Adige. I soldi ci sono, sindaco, non ci sono più scuse».

BONUS SPESA

Sempre dall'opposizione, in questo caso dal consigliere Antonio Rossini della Lista Gambardella, arriva invece un altro suggerimento sulla destinazione dell'avanzo di bilancio. Rossini, spiega che «i 270mila euro che il Governo doveva stanziare tramite il Dipartimento della Protezione civile non arriveranno mai. A questo punto non c'è tempo da perdere, abbiamo un incredibile avanzo fondi di 1.830.000 euro da poter utilizzare a piacimento, quindi si intervenga subito per destinare la necessaria copertura finanziaria per i bonus spesa anche per una cifra maggiore in quanto le necessità di chi non ha i soldi per mangiare sono prioritarie».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA