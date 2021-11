Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO Tre carote e zero bastoni per l'amministrazione comunale da parte del capogruppo della Lega Michele Aretusini. Il consigliere risulta, infatti, parzialmente soddisfatto per le risposte ricevute dalla giunta a due delle proprie interrogazioni, incentrate sulle problematiche delle frazioni di Concadirame e Mardimago e riguardanti, in particolare, tre questioni. E, anche se uno dei tre problemi sollevati in aula, quello relativo...