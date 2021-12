(R. Mer.) «Tariffe ridotte per i parcheggi in città, eventualmente con fasce orarie gratuite, da qui a Natale». È la proposta che Michele Aretusini, capogruppo della Lega in consiglio comunale. «Ci sono ancora una decina di giorni, prima di Natale siamo, quindi, nel pieno del periodo dedicato ai regali, ma anche in cui è più bello vivere il centro, con la famiglia, complice la presenza del mercatino di Natale sul liston di piazza Vittorio Emanuele e il clima delle feste. Allo stesso tempo veniamo da due anni durissimi, senza che, ancora, l'emergenza possa davvero dirsi conclusa, o superata. Durissimi soprattutto per i commercianti, le partite Iva, gli imprenditori che maggiormente sono stati colpiti dalle chiusure e dalle restrizioni. Questo Natale, che si annuncia senza lockdown, pur col la doverosa necessità di rispettare le regole, può essere una occasione di ripartenza, per gli esercenti del nostro centro storico, che vanno sostenuti e, per quanto possibile, agevolati. Agevolando, nel contempo, anche la frequentazione della nostra splendida città». «È' per questo penso che, da parte dell'amministrazione comunale, potrebbe essere un bel segnale, quello di rivedere, per il periodo festivo, la tariffazione dei posteggi blu', eventualmente prevedendo anche la gratuità, nelle fasce orarie dedicate allo shopping. Credo, allo stesso modo, che non dovrebbe essere un esborso eccessivo, dal momento che le risorse in cassa ci sono».

