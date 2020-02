«Corso aperto oppure chiuso? Ormai, Rovigo lo sa bene, il dibattito non ha mai fine. E, chiaramente, la giunta ambientalista non poteva che pensare di risollevare il dibattito alla prima occasione utile. Collegandolo, chiaramente, al problema dello smog. Sembra quasi che lo smog sia concentrato solo nel centro storico del capoluogo. Ma le frazioni? Vi ricordate che esistono anche loro?».

Il capogruppo della Lega, Michele Aretusini, tira le orecchie alla giunta Gaffeo. «Sembra proprio che questa Amministrazione si sia dimenticata dell'esistenza delle frazioni - continua il capogruppo - Si parla tanto di mobilità sostenibile, ma di nuovo piste ciclabili non c'è neanche l'ombra nel piano triennale delle opere pubbliche tranne che per la ciclovia destra Adige che vede Rovigo capofila del progetto e che questa giunta ha ereditato dalla precedente. Dopo la ciclabile che collega Rovigo a Sarzano il progetto di collegamento al centro di tutte le frazioni sembra naufragato. E pensare che hanno già pronto il progetto per il collegamento ciclopedonale tra il centro e Grignano».

«Se vogliamo davvero incentivare la mobilità sostenibile e ridurre le auto in circolazione dobbiamo dare la possibilità a chi vive in quartiere e frazioni di raggiungere il centro con piste ciclopedonali e quindi in sicurezza. Servono servizi, non il centro chiuso. La priorità è collegare le frazioni al centro storico e ai servizi principali, come l'ospedale».

