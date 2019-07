Aretusini (Lega): «Armi necessarie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ARMI AI VIGILIROVIGO «Pistole ai vigili? Una scelta necessaria». Il capogruppo in consiglio comunale della Lega, Michele Aretusini, già sostenitore della scelta della passata Amministrazione di armare la polizia locale, approfitta delle dichiarazioni del prefetto Maddalena De Luca per tornare su un argomento che al suo movimento sta particolarmente a cuore. «Certo, come dice il prefetto armare i vigili è una scelta politica che spetta al primo cittadino Gaffeo continua Aretusini Ma mi permetto di aggiungere, che a mio parere, e del...