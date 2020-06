PALAZZO NODARI

ROVIGO «È davvero sconcertante leggere che un dirigente comunale, a tempo indeterminato, scelga di rinunciare a mesi di stipendio pur di potersi dimettere il prima possibile. Cosa sta succedendo?». Michele Aretusini, capogruppo della Lega in consiglio comunale, interviene dopo avere appreso che il dirigente Giovanni Tesoro, ex comandante della polizia locale, poi spostato ai Servizi sociali, si è dimesso, accettando di restare senza stipendio sino alle pensione. Il leghista chiede all'amministrazione chiarimenti in merito alla fuga di Tesoro, pronto a rinunciare a 12 mesi di stipendio da dirigente, pur di smettere subito di lavorare a Rovigo. Tra un anno l'ex comandante andrà in pensione. A quanto pare, il fatto di dovere occupare, per un altro anno, l'incarico di dirigente dei Servizi sociali, lo preoccupa tanto da portarlo alla decisione di rinunciare a molti soldi, perr non avorare in una situazione da lui avvertita come difficoltosa. «Leggo - prosegue Aretusini - che nella lettera inviata per spiegare il proprio gesto ai collaboratori, il dirigente parla esplicitamente delle condizioni del settore e delle sorprese che si vede recapitare sulla propria scrivania. Cosa sta accadendo? L'amministrazione si sta domandando per quale motivo un proprio dipendente, a tempo indeterminato, non veda l'ora di andarsene, essendo disposto, di fatto, a pagare di tasca sua per farlo il prima possibile? Sta squillando, al sindaco o a qualcuno dei suoi, un campanello di allarme?. È ovvio chiedersi perché un grande lavoratore, un ex comandante della Polizia locale arrivato a Rovigo da Milano pieno di entusiasmo e di idee, se ne voglia andare il prima possibile. L'impressione che si ricava da tutta questa storia è che Tesoro abbia visto qualcosa che non funziona negli uffici e non venendo messo nelle condizioni di cambiarlo, preferisca tutelarsi, a costo di rimetterci di tasca propria. Non voglio parlare di ciò che non conosco a fondo. Non so, di preciso, cosa abbia indotto Tesoro a una scelta a mia esperienza senza precedenti, coraggiosa, senza dubbio, ma pesante. Non dò giudizi, ma suggerisco all'amministrazione di farsi molte domande. Non solo perdiamo una persona di valore, ma facciamo anche una brutta figura. Non la prima, speriamo l'ultima».

