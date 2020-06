TASSE SUGLI IMMOBILI

ROVIGO «L'Amministrazione ha negato lo slittamento nel pagamento dell'Imu che altri Comuni hanno concesso, nonostante le sollecitazioni che, come opposizione, con spirito propositivo, avevamo avanzato. Ora, chiediamo che si aiuti la cittadinanza sul fronte della Tari, la tariffa per i rifiuti».

A chiederlo è il capogruppo della Lega in Consiglio Michele Aretusini. «Avevo proposto - spiega - lo slittamento dell'Imu, presentando una delibera, ma la risposta che ho ricevuto in commissione purtroppo è stata che non ci sarà nessun posticipo per chi si trova in difficoltà economica e che il 16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto Imu per tutti». «Nella stessa commissione - fa sapere il consigliere leghista - ho presentato un emendamento alla delibera sulle agevolazioni sulla tassa sui rifiuti 2020, al fine di riconoscere un contributo pari all'80% per le abitazioni occupate da soggetti colpiti dalla crisi economica generata da Covid». «Ci troviamo in una fase di emergenza economica - conclude - e l'emendamento dà l'opportunità ai servizi sociali e alle stesse commissioni di lavorare affinché vengano individuale tutte quelle fasce di cittadini che negli ultimi mesi sono andate in sofferenza economica e aiutarli concretamente con sgravi in bolletta».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA