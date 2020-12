L'INTERROGAZIONE

ROVIGO Sul tavolo dell'amministrazione comunale una serie di proposte tecniche legate alla realizzazione della caserma della polizia locale nel palazzo ex Riccoboni di viale Marconi, promosse con convinzione dal capogruppo leghista Michele Aretusini il quale chiede la convocazione della commissione consiliare per poter contribuire alla corretta realizzazione del progetto.

Lo fa attraverso un'interrogazione, accompagnata da un documento contenente una serie di proposte tecniche realizzate in collaborazione con il sindacato della polizia locale Diccap Sulpl Rovigo, che ha lo scopo di «prevedere la realizzazione di un moderno edificio ispirato alle caserme di nuova concezione, in uso alle altre forze dell'ordine». Elementi che a parere del consigliere, così come del sindacato, non vengono rilevati nella progettazione della nuova sede che sarà, tra l'altro, in condivisione con un altro settore del Comune, i Servizi sociali, che hanno esigenze diverse dalla Polizia locale. Tra le proposte di Aretusini un impianto di videosorveglianza che riguardi l'intera area del parco, un'autorimessa per i veicoli di servizio, un parcheggio destinato ai mezzi privati del personale dipendente, i cui veicoli, se lasciati in luogo pubblico, risultano facilmente individuabili, e almeno una postazione di front office per il controllo degli ingressi.

L'appello è al sindaco e all'assessore ai Lavori pubblici «Abbiamo l'occasione di dare finalmente una casa dignitosa ai nostri agenti, approfittiamone. Ascoltate il parere degli esperti e condividiamo il progetto in un'ottica di collaborazione volta a ottenere il miglior risultato possibile», afferma Aretusini, invitando a discutere in commissione il nuovo progetto per la realizzazione della futura sede del corpo di Polizia locale.

