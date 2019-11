Aretusini accusa: «La Tari affosserà lo sport»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO La Lega all'attacco della giunta per difendere lo sport. Il capogruppo del Carroccio, Michele Aretusini, punta il dito contro quanto starebbe accadendo sul fronte della tassa rifiuti.«Il Comune si appresta a mettere in ginocchio lo sport, settore che già in molti casi fonda l'attività di associazioni e polisportive sulla buona volontà e sull'impegno quotidiano di persone che si mettono a disposizione a titolo gratuito. Persone grazie alle quali esistono realtà che sono fonte di socializzazione, di crescita e di...