Aree verdi attrezzate con giochi a Ca' Emo e Bellombra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(G.Fra.) Nell'ambito delle iniziative programmate dall'amministrazione comunale per rendere più fruibili gli spazi pubblici, intesi come luoghi strategici di integrazione e socializzazione tra le famiglie, Palazzo Tassoni ha avviato la realizzazione di un parco giochi nella frazione di Ca' Emo insieme ad altri interventi di rinnovamento sul territorio di Bellombra. «Sistemeremo le aree dove andremo ad installare alcune attrezzature ludiche per bambini negli spazi verdi adiacenti agli edifici pubblici delle ex scuole elementari di Ca' Emo e...