CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARCISOLIDARIETÀGLI INVISIBILIIN PESCHERIA(E.Bar.) Non solo persone senza dimora. Gli invisibili sono tutte le persone che versano in condizioni di povertà estrema. A loro è rivolto il progetto denominato proprio Gli invisibili di cui si parlerà da oggi a giovedì in Pescheria Nuova e organizzato da Arcisolidarietà. L'iniziativa sarà un focus sulle povertà estreme che prevede la presentazione di progetti, l'esposizione di una mostra, una tavola rotonda e laboratori per bambini. L'evento rientra nelle iniziative del calendario...