Architettura, l'Arci lancia un corso per studiarla

ASSOCIAZIONIROVIGO La storia dell'architettura entra in un interessante corso dell'Arci di Rovigo. Prende avvio nella sede dell'associazione l'attività corsistica 2019 con il corso di Architettura che si svolgerà in viale Trieste 29, a partire da lunedì 16 alle 18.15, con cadenza settimanale, per un totale di otto incontri. Il corso sarà tenuto da Federico Ferratello, maestro d'arte con laurea in architettura a Venezia conseguita allo Iuav. Si inizierà parlando delle costruzioni nella preistoria (menhir e dolmen) e delle civiltà...