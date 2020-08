SERVIZI

ROVIGO La città avrà una nuova farmacia. L'annuncio arriva dal capogruppo in consiglio comunale della Lega, Michele Aretusini, che con soddisfazione sottolinea che «è stata assegnata finalmente la farmacia vacante di Concadirame. Un privato ha deciso di investire nelle frazioni: spero che serva da stimolo all'amministrazione».

Il consigliere prende lo spunto da questa novità per evidenziare che «tornare a investire nelle frazioni si può, ma non lo possono fare solo lungimiranti imprenditori privati. Per dare una inversione al processo di spopolamento e invecchiamento delle frazioni, serve una politica che creda in questi territori, che torni a investire per portare e attrarre nuovi servizi»,

Il capogruppo leghista ricorda di aver «seguito personalmente la vicenda e sono felice di poter annunciare che a gennaio 2021 Concadirame avrà la farmacia. Si tratta di un servizio importantissimo, di massima utilità, che dimostra come sia possibile tornare a scommettere sulle frazioni. Un servizio che potrebbe fare da calamita richiamando, a sua volta, l'arrivo di altri servizi e permettendo così alle frazioni di tornare a vivere, a essere non più una periferia del centro, ma una costola della città, viva e attrattiva».

Aretusini guarda ancora a quanto avvenuto in passato per rammentare che «Concadirame aveva perso, anni fa, anche le scuole. Spero che questo sia un cambio di tendenza e mi auguro che l'amministrazione sappia cogliere da questa iniziativa privata, lo spunto per tornare a credere e investire non solo su Concadirame, ma su tutte le nostre bellissime frazioni. Continuerò a battermi fino allo stremo perché questo avvenga».

