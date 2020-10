LA NOVITÀ

ROVIGO La prima ospite è stata la cagnolina Nina. Aperto come asilo diurno e pensione notturna, dove poter lasciare i propri cani anche solo per un'ora, Doggy parking a Rovigo offre anche attività cinofile e lezioni di educazione di base e addestramento. A breve offrirà il servizio di toelettatura (per cani e gatti) e poi ha un'area sgambamento di 300 metri quadrati dove passare del tempo con il proprio cane in libertà e sicurezza; inoltre, arriverà un negozio con prodotti e consulenze mirate al benessere alimentare degli animali, e mette a disposizione un'area conferenze. È un centro polifunzionale cinofilo, dunque, per il benessere dei cani: «Mi capita spesso di vedere cani stressati: abbaiano costantemente, rosicchiano i mobili per dire Io qua non ci sto bene, e poi ci sono segnali fisici come la perdita del pelo. Ma così si vede il danno, e non si pensa a prevenire. Siccome viviamo insieme in un mondo già particolarmente stressato, noi faremo di tutto per farli stare meglio» spiega Milena Baccaglini che ha avviato la nuova attività da pochi giorni in viale della Cooperazione 29, nell'area del centro commerciale 13 a Borsea.

ORARI E CONTATTI

Gli orari di apertura sono dalle 8.30 alle 20.00 dal martedì al sabato, e la domenica dalle 10.00 alle 20.00: lunedì è giorno di chiusura (tel. 348.2487568, email milenabaccaglini@yahoo.it). Educatrice dal 2012 e operatrice di pet therapy, Baccaglini ha riadattato per l'attività uno spazio che era vuoto nella zona commerciale, attrezzando un'area interamente indoor. «Vogliamo trasmettere l'importanza della qualità di relazione e il senso di allegria che si deve avere con il proprio cane: vive in osmosi con noi e per questo occorre essere positivi - spiega la titolare -. Giorni impegnativi capitano a tutti: magari si trova il tempo di portare il cane a fare una breve passeggiata, ma non è un tempo di qualità a livello relazionale. Doggy parking vuole aiutare a prendersi cura del proprio cane, anche mentre si va a fare la spesa e se fuori piove, oppure quando si va al lavoro. Noi ne abbiamo cura dando spazi adatti, per riposare e relazionarsi con altri cani, in un ambiente protetto e con giochi che stimolano le relazioni. Diamo una valutazione gratuita - continua Baccaglini - per vedere se la socialità è bene accolta dal cane, e attivare quindi il programma più adatto allo stile di vita che mostra di preferire con i suoi comportamenti. Bastano anche poche ore per ridare benessere al cane: non vogliamo sostituirci alla figura del proprietario, ma migliorare la loro relazione».

Non esiste patto che non sia stato spezzato. Non esiste fedeltà che non sia stata tradita, all'infuori di quella di un cane veramente fedele, secondo le parole di Konrad Lorenz, che studiò gli animali semplicemente perché li amava profondamente. Sono riportate a Doggy parking su un muro dell'area box. Un amore che nel nuovo centro polifunzionale cinofilo si riflette anche nell'allegria del murale che accoglie gli ospiti, realizzato da Elena Giuriato.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA