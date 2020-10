L'APPUNTAMENTO

ROVIGO Si terrà domani alle 15.30 in Gran guardia, ma vi si potrà partecipare solo online iscrivendosi alla piattaforma Zoom con il link unipd.zoom.us, l'iniziativa Lingue in Fiera inserita tra le manifestazioni dell'Ottobre Rodigino.

Lingue in Fiera è ideata e diretta da Matteo Santipolo, professore ordinario di Didattica delle lingue moderne all'Università di Padova. È organizzata dalla Società Dante Alighieri presieduta da Mirella Rigobello e dalla sezione degli insegnanti di lingue straniere diretta da Benedetta Garofolin.

TERZA EDIZIONE

La terza edizione è intitolata quest'anno La lingua come ponte socioculturale: dalle terze pagine al plurilinguismo.

Sono previsti gli interventi di Andrea Lombardinilo, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'università di Chieti-Pescara, che tratterà il tema La lingua della Terza pagina: comunicazione e informazione per riflettere sull'evoluzione del giornalismo culturale in Italia nell'ultimo secolo.

Seguirà l'intervento di Marco Mezzadri, professore ordinario all'università di Parma che tratterà il tema Crescere con due o più lingue. Tra miti e realtà. con il quale affronterà la questione del plurilinguismo considerato anche da un punto di vista storico, cognitivo, educativo e politico.

BORSA DI STUDIO

Durante l'evento verrà anche consegnata alla vincitrice Angela Scorzoni la borsa di studio promossa dal Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri e sponsorizzata dalla clinica odontoiatrica di Adria dei dottori Leonello Biscaro e Paola Poggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA