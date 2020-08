APPUNTAMENTI

STIENTA Una storia che continua. Con questo slogan torna la Festa de L'Unità di Stienta, l'unica che si svolgerà in tutto il Polesine e, attualmente, l'unica che sembra programmata in Veneto per questa estate segnata dall'emergenza Covid. Si terrà dal 6 al 17 agosto al tradizionale spazio in località Zampine. Una festa che, come evidenzia il segretario provinciale dei Dem Giuseppe Traniello Gradassi, non è rivolta solo ai simpatizzandi del PD, ma per chiunque e in piena sicurezza.

SICUREZZA

Le Feste de L'Unità, in effetti, sono sempre stati una grande attrattiva per tutto il panorama politico (a esclusione di alcune frange più estremiste), essendo un luogo di dibattito politico, oltre che di degustazione dei piatti tipici della cultura gastronomica locale. «Vuole essere un segnale di ripresa dopo le sofferenze del lockdown, ma anche la dimostrazione della volontà di organizzare appuntamenti in piena sicurezza e consapevolezza. E ci sarà spazio per riflettere e confrontarsi su temi di attualità, politica, economia», ha aggiunto Traniello. Fabrizio Fenzi, invece, il responsabile della festa, ha spiegato cheè stato essenziale l'aiuto degli amici della Festa de L'Unità di Modena, svoltasi qualche settimana fa, comprendendo quale fosse la giusta formula per realizzare un appuntamento così importante.

IGIENIZZAZIONE

Tutto sarà sempre igienizzato. Abbiamo un'attrezzatura dell'Università di Ferrara a cloruro di sodio che igienizza costantemente il sistema di ventilazione, i posti nel ristorante sono stati ridotti per assicurare il distanziamento. Per la prima volta proporremo due turni per la cena, uno alle 19 e uno alle 21. Nell'area esterna ci sarà la tradizionale pista per il ballo, lo spazio per i dibattiti politici e la tombola. Anche in questo caso cartelle e postazioni saranno sempre sanificate dai volontari. Tutto sarà in sicurezza».

Manuel Berengan ha spiegato che lo slogan della festa è Una storia che continua', per dimostrare la volontà di non rinunciare a un appuntamento così importante. Ringraziamo anche Stefania Capuzzo per la realizzazione della grafica dei manifesti e di tutta l'iniziativa. Stefano Dall'Aglio, poi, ha precisato che gli incontri politici li stiamo ancora definendo, ma di certo saranno vari e ad ogni serata. L'11 agosto avremo Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione, e la presentazione dei candidati consiglieri per la provincia di Rovigo. Il 13 avremo invece i sindaci Edoardo Gaffeo, Francesco Siviero e Nicola Garbellini».

STAND GASTRONOMICO

Due i menu gastronomici a disposizione, uno di carne (cappelletti caserecci, cappellacci di zucca, bigoli all'anatra o al ragù, somarino con polenta, grigliata di carne, stinco di maiale al forno e costata di maiale) e uno di pesce (insalata di gamberi, spaghetti alle vongole, bigoli alle sarde, anguilla fritta, grigliata di pesce, fritto misto e baccalà con polenta). È possibile prenotare la cena via Sms ai numeri di telefono: 349-2930470 oppure 347-4969010.

A.Luc.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA