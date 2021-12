LA DENUNCIA

ROVIGO La città ha vissuto una settimana pesante dal punto di vista dell'insalubrità dell'aria. Lo conferma la Fiab, associazione Amici della bici, che rileva come i valori delle polveri sottili siano stati sempre sopra il valore minimo consentito per legge. Certamente le condizioni atmosferiche della settimana sono state le ideali per il ristagno dell'aria e la prossima un po' di vento dovrebbe mitigare la concentrazione. Eppure anche quest'anno il capoluogo non è riuscito a evitare di sfondare il limite massimo di superamenti, a oggi di livello 67 su un massimo concesso di 35.

Le più note contromisure prese dalla Regione sono i blocchi del traffico a semaforo, sulla base dei periodici bollettini dell'Arpav, e l'istituzione di sette domeniche ecologiche. Due strumenti che risultano annacquati per la concreta impossibilità per le amministrazioni comunali di fare controlli a tappeto nei periodi critici delle emissioni (domestiche e dei trasporti), le eccezioni come la tregua di Natale che per tutelare lo shopping manda in soffitta il sistema dei semafori, dal 18 dicembre al 7 gennaio, e che hanno portato all'annullamento della domenica ecologica prevista per il 5 dicembre a Rovigo.

«Ognuno di noi è chiamato ad adottare un comportamento individuale responsabile impostato sulla sobrietà (un grado in meno di temperatura nelle nostre case, l'uso della bici o del mezzo pubblico al posto dell'auto, l'acquisto di prodotti a chilometri zero, in generale una riduzione dei nostri consumi), ma questo non basta - avverte la Fiab - come polesani abbiamo il dovere di essere i più sensibili ai disastrosi effetti dei cambiamenti climatici che già viviamo sulla nostra pelle, come la siccità estiva e il cuneo salino, che impoveriscono le nostre campagne, ma soprattutto il rischio concreto dell'innalzamento del mare che di fatto cancellerà il nostro amato Delta del Po (con conseguenze a dir poco bibliche). Tutti elementi che dovrebbero porci in prima linea ad attuare e a essere esigenti per vedere immediate contromisure per tutelarci e contenere il disastro. La Fiab raccomanda di contenere il selvaggio accesso dei mezzi a motore a ogni angolo della città, ricordando che le morti premature da polveri sottili in Veneto sono in aumento».

