IL PROBLEMA

ROVIGO «Ho richiamato i commercianti e gli esercenti della città a un maggiore decoro sul fronte della raccolta dei rifiuti. In alcuni punti del centro storico si assiste a un accumulo di spazzatura a ridosso dei cassonetti». L'assessore all'Ambiente Dina Merlo si è seduta al tavolo con i tecnici di Ecoambiente e le associazioni di categoria, Ascom Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, per riorganizzare la raccolta dei rifiuti in centro. «Abbiamo dato indicazioni alle categorie e raccolto le loro richieste - spiega Merlo - dal tavolo sono emerse alcune criticità, come il non rispetto da parte di alcuni della raccolta individuale di carta e vetro. Capita che in particolari periodi dell'anno o dopo eventi, buttino cartoni e vetro all'interno dei cassonetti destinati ai cittadini e che hanno una capienza ridotta. Il cittadino trova il cassonetto colmo ed è costretto a riportarsi a casa i rifiuti o a lasciarli accanto al contenitore. Una situazione che crea degrado e va a discapito anche delle stesse attività in centro, oltre a generare problemi igienico-sanitari, come si sta verificando in via ponte Roda».

La nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti rivolta, in particolari, a bar e ristoranti, prevederà il ritiro individuale dell'umido da parte di Ecoambiente e sarà vietato gettarlo nei cassonetti destinati alla raccolta domestica. Lo stesso per cartoni e vetro. «A controllare il rispetto del regolamento - precisa l'assessore - saranno le Guardie ecologiche, entrate in servizio da gennaio. Gli esercenti pizzicati a conferire la spazzatura nei contenitori destinati ai cittadini saranno pertanto pesantemente sanzionati».

In casi di difficile gestione dei rifiuti, saranno intensificati, in base alle esigenze delle singole attività, i passaggi degli operatori.

