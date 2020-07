URBANISTICA

ROVIGO Il Settore Urbanistica di Palazzo Nodari apre le porte ai cittadini e attiva l'Edil info point. È partita ieri la nuova organizzazione del servizio di ascolto, supporto e consulenza alle esigenze degli utenti in tema di edilizia privata e urbanistica. L'Amministrazione ha deciso di andare incontro ai cittadini, cercando di avviare un percorso più snello e veloce nel rapporto con l'ente in questo settore. Nei mesi scorsi i rappresentati dei vari Ordini professionali legati al mondo edilizio e anche qualche cittadino erano insorti chiedendo al Comune di velocizzare l'iter di alcune pratiche bloccate negli uffici di via Badaloni (nella foto). Il consigliere di minoranza Antonio Rossini, davanti alle numerose lamentele di cittadini e professionisti,menti aveva chiesto al sindaco di riorganizzare gli uffici per risolvere le varie problematiche.

INCONTRO CON GLI ORDINI

E l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Favaretto, dopo avere incontrato i rappresentanti degli Ordini e ascoltato le loro esigenze, aveva chiarito che la problematica della lunghezza di alcuni iter riguardava esclusivamente la necessità di integrare la documentazione inizialmente presentata per ottenere il via, carte che, in pratica, vengono richieste dalla legge e non dunque di natura arbitraria. Per venire incontro agli utenti, l'Amministrazione ha dunque pensato a una serie di iniziative, come lo sportello partito ieri. Un servizio pensato per aiutare il cittadino in relazioni a interventi urbanistici, un aiuto anche per i diversi incentivi governativi pensati per stimolare la ripresa del settore. Chi desidera ottenere informazioni di carattere generale sulla normativa e i regolamenti comunali vigenti per poter progettare in serenità i propri interventi di natura edificatoria (Cosa posso fare? Come posso farlo? Quali pratiche mi servono?) può dunque rivolgersi allo sportello Edil info point di Via Badaloni, dove due operatori saranno a disposizione in presenza dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Un analogo servizio telefonico è inoltre attivo durante l'orario di apertura degli uffici.

Il Comune ha deciso inoltre di rafforzare l'attività di consulenza tecnica fornita dagli istruttori del settore su progetti specifici, previo appuntamento telefonico, il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 17. A breve verrà istituito anche il 110 Info Point per fornire tutti i chiarimenti e le indicazioni necessarie all'ottenimento del Super-Bonus 110% relativamente ai procedimenti edilizi. «Con questa iniziativa dice il sindaco Gaffeo - cerchiamo di semplificare e rendere più immediata la comunicazione con i cittadini. È un bel passo avanti che facciamo nell'ottica di una sempre più stretta collaborazione tra utenti ed ente locale».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA