ROVIGO «Per noi non sono pazienti, sono e restano ospiti». Questo lo spirito con il quale Walter Marcheselli affronta la nova avventura della sua vita da albergatore, una sfida che mai avrebbe immaginato prima, ovvero di trasformare uno dei suoi hotel, l'Europa di viale Porta Po a Rovigo, in uno dei primi Covid hotel italiani, il primo del Polesine, che ieri ha aperto i battenti nella sua nuova veste accogliendo i primi due ospiti.

«Si tratta di due persone Covid positive, autosufficienti, non sintomatiche, che non avevano a casa le condizioni adeguate per un isolamento domiciliare senza rischi di allargamento del contagio alle altre persone conviventi», ha sottolineato nel punto stampa di ieri il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella.

Marcheselli, titolare anche dell'hotel Cristallo a due passi dalla stazione di Rovigo e presidente del Cda di Best Western Italia, è stato l'unico a partecipare al bando dell'Ulss. «Sono diverse le considerazioni fatte prima di intraprendere questa scelta - spiega - la prima è che inevitabilmente tutto il settore turistico mondiale è in ginocchio e ovviamente Rovigo non fa eccezione, quindi avevamo preso già da qualche tempo la decisione di chiudere uno dei due alberghi che gestiamo. Quando il Governo ha lanciato l'idea di poter utilizzare gli alberghi come punto per poter gestire persone positive, l'idea a me è piaciuta subito e non appena l'Ulss ha deciso di fare un bando ho partecipato, anche perché caratterialmente non sono una persona cui piace rimanere a guardare quando c'è un problema. Avendo un'attività chiusa e allo stesso tempo, avendo la comunità bisogno di una mano, credo che questo potesse essere il minimo e quindi mi sono immediatamente attivato per partecipare».

Il titolare sottolinea che «ovviamente prima ho parlato con i miei collaboratori, perché non potevo obbligarli, ma dovevano sposare la scelta e la filosofia che la sottintende. Parte del personale, vista la situazione, era in cassa integrazione e per otto di loro è stato possibile tornare così lavoro in questa nuova e diversa situazione. Le persone più anziane, anche se si parla di persone tutte abbastanza giovani, quelle attorno ai 50 anni, si sono mostrati più titubanti, non nascondendo i propri comprensibili timori. I ragazzi più giovani, invece, hanno voluto mettersi in gioco con lo spirito di essere al servizio della collettività, anche perché come emerso in questi mesi, come generazione pagano un conto meno salato nel caso vengano contagiati. Fra l'altro alcuni di loro sono già precedentemente risultati infettati e sono poi guariti».

L'accordo prevede la disponibilità di 20 stanze, con un corrispettivo fisso di 40 euro e un supplemento di 32 euro per quelle effettivamente occupate. Nel regolamento approvato dall'Ulss si sottolinea come il servizio, destinato a maggiorenni, con i minorenni che possono essere accolti solo se accompagnati da un altro familiare maggiorenne e positivo, sia stato attivato grazie a un finanziamento straordinario della Conferenza dei sindaci e preveda una compartecipazione alla spesa da parte degli utenti di 5 euro al giorno per chi ha un Isee superiore a 15mila euro annui. È l'Ulss a valutare le richieste di accoglimento nell'albergo Covid. La struttura, oltre a occuparsi della sanificazione a fine soggiorno, garantisce la fornitura della biancheria, di materiale per la pulizia della camera e del kit di cortesia, con consegna service room, sulla porta della camera, a distanza di sicurezza e indossando la mascherina. Stessa modalità per eventuali pacchi da parte dei familiari, col divieto di alcolici, e per la colazione con prodotti confezionati, mentre la tisaniera calda viene preparata autonomamente dall'ospite, poi per pranzo e cena, con materiali esclusivamente monouso.

Ieri è stato lo stesso Marcheselli a salutare telefonicamente, i primi due ospiti: «Mi sono presentato loro come titolare, ricordando che per me sono e saranno sempre degli ospiti e non dei pazienti, promettendo di fare tutto ciò che è possibile per rendere il loro soggiorno forzato meno amaro possibile».

