La prima edizione della Mostra dei Presepi è stata inaugurata ieri alla casa della dottrina dopo la messa delle 10,30 e la benedizione dei Bambin Gesù, portati dai bambini. Apertura ufficiale con, oltre a don Damiano e il vicario don Stefanio Nardelli, l'assessore Davide Marangoni (il sindaco Francesco Siviero è giunto dopo) e la consigliera Sara Ruzza con gli artefici Marco e Denis Finotti. «Questa mostra - ha esordito don Vianello - è frutto di un'ottima collaborazione in un difficile tempo di pandemia, tra Parrocchia, Comune, la Pro Loco e gruppo del Carnevale Tagliolese. Nell'intenzione dei parroci della vicaria di Loreo, per evitare assembramenti, non c'è il presepio in chiesa ma una semplice Natività davanti all'altare maggiore. Da noi, abbiamo però voluto che il presepio non mancasse, la mostra è riuscita molto bene e gli organizzatori meritano un plauso». «Questo - ha aggiunto l'assessore Marangoni - è l'ultimo tassello di una serie di eventi per le feste a Taglio di Po. Ringrazio quanti si sono messi insieme per non far mancare il calore del Natale». Gli espositori sono 8 con 19 i presepi: Lauro Montini; Gianni Crepaldi; Rossano De Grandis; Andrea Smiderle e Gildo Turolla; Stefano Zagato; i ragazzi della Parrocchia Denis Finotti e Marco Finotti. La mostra è visitabile nei giorni feriali (15-18); nei festivi tra le messe d'orario e su prenotazione al numero 338-1833781.

