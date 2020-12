ANIMALI

ROVIGO L'area sgambamento cani è ora aperta al pubblico. Si è finalmente concluso il percorso di realizzazione della prima zona a Rovigo dedicata agli amici a quattro zampe, individuata nei giardini dell'ex alveo Adigetto, dove si trova anche il percorso Baden-Powell. Una posizione senz'altro comoda, visto che si trova a ridosso di uno dei percorsi pubblici più frequentati dai rodigini, ma che riserva uno scomodo accesso a causa del camminamento fangoso che sono costretti ad attraversare cani e padroni per poter accedere all'area recintata.

Il risultato, a lungo atteso, è stato salutato con soddisfazione dai due assessori Erika Alberghini e Dina Merlo, che se ne sono occupate in momenti diversi, ma sempre con obiettivi congiunti.

Il regolamento per l'utilizzo è stato approvato dal consiglio comunale lo scorso 22 dicembre e oggi consente l'utilizzo dell'area sulla base di norme di comportamento che assicurano libertà agli animali in condizioni di igiene, salute e sicurezza anche per chi lo frequenta.

LE NORME FISSATE

I cani possono frequentare il luogo senza guinzaglio, accompagnati da una persona maggiorenne che si rende responsabile del loro comportamento e deve essere munito di guinzaglio per i casi di necessità. Il conduttore risponde di danni o lesioni causate dal suo cane, ma è previsto un numero massimo di 5 animali in contemporanea, se risultano compatibili, salvo cani che presentano certificazioni particolari. Per consentire la turnazione vi può essere un tempo massimo di permanenza. Gli accompagnatori dei cani si devono occupare della raccolta delle deiezioni e di garantire un buon stato di salute del cane, oltre a prevenire comportamenti che possano essere di disturbo alla convivenza con altri cani o alla quiete pubblica. Le norme sono consultabili sul sito del Comune di Rovigo. Una sintesi verrà affissa in prossimità dell'area stessa.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA