ROVIGO Sir Francis Bacon, il celebre filosofo inglese del 1600, disse che «l'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce». In un momento storico in cui un virus semina il panico e costringe la gente a restare chiusa in casa, l'amicizia sembra essere l'unico rimedio in grado di aiutare le persone ad affrontare un periodo così difficile.

Il sabato è per antonomasia la giornata in cui ci si rilassa, si esce e si incontrano i sodali compagni di risate e divertimento. Per questo nei giorni scorsi in molti devono essersi interrogati su come poter rispettare le rigorose e inflessibili regole dettate dal Governo, ma potersi comunque godere una serata normale.

L'INCONTRO

La soluzione è arrivata via internet, con l'aperitivo virtuale. Nei weekend dopo la stretta di vite causata dal Coronavirus, tanti gruppi di amici si sono organizzati per vincere la noia e la solitudine con una festa in casa, ognuno nella propria, con un appuntamento in videochat. «È stata una esperienza bellissima, perché siamo rimasti chiusi in casa, ma insieme ai migliori amici», racconta Alessandra, rodigina trapiantata a Padova per motivi di lavoro, che insieme al proprio compagno Mattia ha provato questo tipo di interazione in remoto per rimanere in contatto con gli amici come lei chiusi tra le mura domestiche per limitare i contagi. «Abbiamo voluto dimenticare per un paio di ore quello che sta succedendo là fuori, semplicemente facendo quello che facciamo già durante tutti gli altri weekend passati insieme: c'è chi si è bevuto una birretta, chi un aperitivo, chi un calice di prosecco, e abbiamo riso insieme per goderci la nostra bella amicizia». «Ci siamo trovati per l'aperitivo intorno alle 19 e poi, essendo chiusi in casa, ci siamo fatti da mangiare e abbiamo continuato a farci compagnia anche mentre eravamo impegnati ai fornelli», ha spiegato Giulia, 25enne di Ceregnano, una delle partecipanti alla festa virtuale di Alessandra.

L'IDEA

Ad avere l'idea all'interno di questa cerchia di amici è stato Francesco, anche lui rodigino, ma attualmente domiciliato a Roma per lavoro. «Ho aperto una chatroom su Zoom Cloud Meeting e ho invitato la mia compagnia a questo particolare ritrovo. Già di per sé la distanza è difficile da sopportare, se in più ci mettiamo anche il coprifuoco, diventa ancora più faticoso stare distanti dai propri amici».

Cosa ha deciso di fare la comitiva di amici lo spiega Andrea, 34enne di Rovigo. «Abbiamo giocato a Nomi, cose, città e anche se ho perso, devo dire che mi sono goduto una serata fantastica».

ALTRI APPUNTAMENTI

Sono tanti i gruppi di amici di Rovigo che hanno deciso di trovarsi su una piazza virtuale per rimanere in contatto. Come Stefano, 27enne, che ha raccolto 23 persone su una chat room e la serata è proseguita con una pizzata telematica. Oppure, l'incontro di Gianmarco di Badia che ha voluto dedicare una serata romantica alla sua ragazza di Polesella via Skype: ha imbandito la tavola, ha acceso una candela rossa e per tutta la serata è rimasto connesso con la sua amata, cercando così di mantenere viva la sua relazione d'amore ai tempi del coronavirus.

