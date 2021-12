DRAMMA

ROVIGO (F. Cam.) Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo proprio mentre si stava recando al pronto soccorso. Mancavano pochi metri all'ingresso, ma uscito dalla macchina, parcheggiata nell'area antistante alla nuova struttura di pre-triage, si è accasciato a terra. Il dramma si è compiuto ieri, attorno a mezzogiorno, nel grande parcheggio dell'ospedale cittadino. Nonostante l'immediato intervento del personale del Suem non è stato possibile salvare l'80enne che si è così spento prima di riuscire a raggiungere l'ospedale. Verosimilmente, infatti, l'uomo aveva accusato il malore e, per questo si era recato in ospedale. Ma la sua corsa verso il pronto soccorso è risultata vana.

I SOCCORSI

Oltre agli operatori sanitari sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Squadra volanti che si è occupata dell'identificazione della vittima e del doloroso compito di rintracciare e comunicare la notizia ai suoi familiari. Nonché di compiere tutti gli accertamenti del caso per capire meglio cosa fosse accaduto e quale fosse stata la successione degli eventi, anche se, trattandosi di una morte per evidenti cause naturali, non sarà aperto alcun fascicolo da parte della Procura e quindi non si rendono necessari atti d'indagine. Gli adenti della vigilanza privata hanno offerto collaborazione per regolare il traffico all'interno del parcheggio, visto che in questi giorni la situazione è già di per sé abbastanza delicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA