IL CASO

ROVIGO Una tragedia improvvisa si è consumata nel sottopassaggio della stazione di Rovigo. Dino Bellinello, 94enne di Grignano, con un passato da allevatore di cavalli da trotto, ha infatti perso la vita cadendo su una delle rampe delle scale che portano ai binari. Mancava circa un quarto d'ora alle 19 e la caduta dell'uomo ha subito visto i presenti accorrere per prestare soccorso, realizzando però la gravità della situazione.

Subito sono accorsi anche gli agenti della Polfer in servizio alla stazione e immediatamente è partita la chiamata al 118. Gli operatori del Suem si sono precipitati e hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, purtroppo però vanamente. E l'unica cosa che è rimasta da fare è stata la dolorosa constatazione dell'avvenuto decesso.

Una tragica fatalità che ha visto gli agenti della Polfer eseguire i rilievi e raccogliere tutti gli elementi necessari per cristallizzare la situazione e poter quindi arrivare a una ricostruzione precisa della dinamica dell'accaduto.

Non è da escludere che la caduta possa essere stata a sua volta la conseguenza di un malore, ma al momento si tratterebbe solo di un'ipotesi, che comunque poco incide sul tragico epilogo dell'incidente. Dai filmati delle videocamere di sicurezza della stazione emerge chiaramente la natura accidentale della caduta, ma non è comunque possibile stabilire con certezza se l'anziano sia caduto a causa di un mancamento o inciampando banalmente. Del fatto è stato subito informato anche il pm di turno, il sostituto procuratore Francesco D'Abrosca.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA