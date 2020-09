TERZA ETÀ

ROVIGO Con il progetto Anziani al centro, finanziato dalla Regione, l'Auser provinciale con la rete dei circoli locali e la collaborazione dei Comuni, si prepara a realizzare le condizioni utili a invecchiare attivamente e in modo sano. Auser mette a disposizione degli anziani non solo luoghi dove trascorrere parte della giornata, in compagnia e con attività diversificate, ma anche tanti volontari pronti ogni giorno a prendersi cura di chi è in difficoltà. L'organizzazione in Polesine di servizi di aiuto e cura della persona è in continuo aumento, e Auser ha previsto di agire in rete e in ottica preventiva con diverse iniziative di educazione e cultura in materia di salute e benessere fisico e psichico.

IL PROGETTO

Lo spiega Marinella Mantovani, presidente di Auser provinciale Rovigo: «Diversi fattori concorrono a ridurre il benessere e la qualità di vita degli anziani: la solitudine, la crisi economica e lavorativa con la fuoriuscita per alcuni dal mercato del lavoro prima dell'età pensionabile. Inoltre il coronavirus fa convivere le persone anziane con la paura di un nemico invisibile, che ha modificato il modo di vivere e incentivato un meccanismo psicologico di autodifesa, che porta all'isolamento sociale».

COMUNI COINVOLTI

Saranno avviati in alcuni Comuni tavoli di lavoro per supportare l'elaborazione di politiche e strategie appropriate alla terza età. Alcune si legano al tema del gusto, per far riscoprire il territorio anche attraverso visite ai principali comparti alimentari del Polesine. Sono in programma, inoltre, attività assistite con gli animali e poi cure nei più vicini centri termali, corsi di alfabetizzazione informatica, laboratori artistici e incontri di stimolazione cognitiva, perché abituarsi all'esercizio mentale significa avere minore probabilità di ammalarsi di demenza senile.

Nicola Astolfi

