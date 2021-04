Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMMUNIZZAZIONEROVIGO Anche per Pasqua e Pasquetta le vaccinazioni non si sono fermate. In particolare, domenica le inoculazioni sono state quasi mille e la maggior parte, circa 800, al Censer di Rovigo ai primi settantenni e alle persone delle categorie fragili che si erano prenotati online, inaugurando così la nuova fase della campagna vaccinale, mentre le restanti nei due nuovi centri attivati a Rosolina e Santa Maria Maddalena. Con 980...