Anziani, un'estate di sorrisi con cinque serate al cinema

L'ESTATE DEGLI ANZIANIROVIGO Laboratori, attività fisica e cinema per l'invecchiamento attivo. È il programma del progetto Vivere Attiva.mente la Terza Età, curato dall'associazione Smile For Africa, vincitrice del bando di finanziamento della Fondazione Cariparo per lo sviluppo di attività rivolte agli anziani polesani. Ieri mattina l'assessore per le Politiche Sociali Mirella Zambello ha presentato l'iniziativa Smile Cinema Estate, volto, appunto, a coinvolgere gli anziani in attività di socializzazione e di promozione dei rapporti...