ANZIANI DEPREDATIROVIGO Dopo l'ultimo abbraccio erano stati arrestati e divisi, lui in carcere, lei ai domiciliari, ma ora i due ladri si sono potuti riabbracciare. Ieri, infatti, dopo la convalida dell'arresto in flagranza di Enoh e Leventica Constantin, di 27 e 25 anni, da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Rovigo, per entrambi è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari e il marito, che era finito in carcere, è tornato a casa dalla moglie. È lei il braccio, già condannata per altri furti con destrezza, che...