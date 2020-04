ANZIANI

BADIA POLESINE Nessun ospite contagiato in casa di riposo e al momento neanche tra gli operatori. Ad annunciare l'esito dei tamponi eseguiti alla Casa del sorriso di Badia è stato il sindaco nel corso di un messaggio in cui Giovanni Rossi ha aggiornato la cittadinanza sul numero di infezioni da Covid-19 registrate nel Comune, le azioni messe in campo per contrastare la diffusione del virus e i diversi contributi giunti da privati e aziende.

L'ANNUNCIO

«Ci sono delle buone notizie - ha dichiarato Rossi aprendo il suo discorso - innanzitutto sono diminuiti i contagiati, ma anche coloro che erano in isolamento fiduciario (da 29 a 22). Il dato migliore, però, arriva dalla casa di riposo: nessun paziente è risultato positivo e anche i primi 50 tamponi tra gli operatori hanno dato esito negativo I tamponi, comunque, proseguiranno e se ci saranno novità le comunicheremo. Il Comune rimane nel frattempo in contatto con le persone in isolamento fiduciario per eventuali esigenze e resta attivo il servizio di prenotazione della spesa a domicilio. Mi corre quindi l'obbligo di ringraziare coloro che a vario titolo stanno collaborando con il Comune: Anc-Protezione civile, Pro loco, le ragazze che ogni mattina vengono a imbustare le mascherine protettive, Mara Barison, tutti i volontari impegnati, le forze dell'ordine e i vigili urbani».

SOSTEGNI ALLE PERSONE

Rossi ha quindi confermato che è partito il secondo giro di distribuzione delle mascherine, cui si unirà la possibilità di ottenere il modulo per il bonus spesa. «Nei prossimi giorni - ha assicurato il sindaco - inizieremo anche con il lavaggio delle strade. Siamo in ritardo, ma solo perché l'amministrazione ha scelto un percorso particolare: siamo in cartello con la Provincia e potremo usufruire di somme messe a disposizione dalla Fondazione Cariparo. Siamo stati tra i primi ad aderire e quindi saremo tra i primi a beneficiare di questo servizio».

CONTRIBUTI

Il primo cittadino badiese ha anche fatto presente che i soldi raccolti grazie al conto corrente recentemente istituito per l'emergenza Covid «andranno ad integrare i 63mila euro giunti dal Governo per i buoni spesa» e ha elencato privati e aziende del tessuto produttivo che hanno dato una mano in questi giorni. «Voglio ringraziare la Biscopan che ha regalato ventilatori polmonari all'ospedale di Trecenta, Antonio Schiro, RovigoBanca e l'azienda Borsari. Quest'ultima ha donato cento colombe al Comune e altre 600 agli operatori dell'ospedale San Luca. La Calzedonia ha dato mille mascherine che consegneremo alla casa di riposo e altri ringraziamenti vanno al dottor Bonetto, alla Zhermack, a Ivo Baccaglini e a Giovanni Fogagnolo. L'onorevole Antonietta Giacometti, infine, ha fatto una generosa donazione al nostro Comune».

Rossi ha chiuso con un auspicio e un appello ai concittadini. «Sono sicuro che presto questa pagina della nostra vita passerà. Per cui restate a casa».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA