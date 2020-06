MALORE TRA I BANCHI

ROVIGO Il caldo comincia a fare sul serio e, come sempre, sono le persone anziane ad essere per prime colpite da malori o svenimenti. Ieri mattina a Rovigo, verso mezzogiorno, in piazza della Repubblica durante il mercato del martedì una signora bolognese di circa ottant'anni è rimasta immobile, con lo sguardo fisso nel vuoto. La titolare di una bancarella se n'è accorta subito e quando ha visto gli occhi della signora girare verso l'alto ha chiamato i colleghi che hanno subito attivato il 118. La donna è stata fatta sedere con le gambe in alto, le sono stati posti dei sacchetti di ghiaccio, quelli che si usano per conservare fresche le bibite, sulle parte più sensibili del corpo, somministrandole nel contempo piccole sorsi d'acqua e cercando di tenerla sveglia facendola parlare.

ARRIVO DELL'AMBULANZA

Dopo pochi minuti sono arrivati gli operatori del Pronto Soccorso di Rovigo che hanno trovato la donna già in via di rianimazione. Forse un abbassamento della pressione la causa di questo malore, oppure un inizio di disidratazione. La signora, per sua ammissione, non beve molto. Parlava ed era cosciente. Dopo i controlli e completata la scheda, i sanitari hanno chiesto alla signora se voleva ricoverarsi per ulteriori esami. La donna, cosciente e con la figlia accanto, ha detto di voler tornare a casa. Così è stato, dopo il doveroso ringraziamento ai sanitari per il loro rapido intervento e i consigli via telefono che avevano permesso di intervenire subito. Non sarà il primo e nemmeno l'ultimo caso di questa estate che è partita con il botto.

Enzo Fuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA