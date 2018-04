Antiviolenza, bando contestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Il Comune ha aperto una manifestazione d'interesse per l'affidamento e la gestione della Casa rifugio e del Centro antiviolenza. Si apre però la polemica e lo fa la capogruppo democratica Nadia Romeo, che accusa l'amministrazione di Massimo Bergamin di non preoccuparsi del sociale. «La Casa e il Centro antiviolenza sono stati chiusi circa un anno fa - racconta Romeo e hanno pubblicato un bando che o è fatto male o contiene degli elementi assurdi, dimostrando quanto questa amministrazione non hanno sappia gestire queste...