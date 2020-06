COMUNICAZIONI

ROVIGO Vietare le antenne 5G in attesa di capirne l'impatto sulla salute. Lo chiede il consigliere comunale Antonio Rossini che ha redatto un'interpellanza al sindaco per chiedere di attuare un approccio precauzionale rispetto alla nuova spinta tecnologica, in attesa di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute. Sul tavolo c'è la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer. La tecnologia 5G si basa, infatti, su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici e pertanto, in attesa di indicazioni più precise, il sindaco quale massima autorità sanitaria locale, ha l'obbligo di dover salvaguardare la salute e l'ambiente attraverso questo provvedimento. «Le dichiarazioni del sindaco sul fatto che abbiamo ancora tempo sono confutate dalle ordinanze emesse da 346 comuni che si sono espressi contro le antenne 5G nonché da quanto successo a Bologna dove il Comune ha negato la riconfigurazione di un'antenna già esistente, avvallato dal Tar che ha respinto il ricorso di Iliad».

Due le urgenze, secondo Rossini. La prima, capire se il sindaco intenda fare un regolamento comunale sulle antenne per la telefonia mobile e un calcolo degli impatti elettromagnetici dei siti esistenti e potenziali, per poter poi compilare il regolamento relativo all'installazione e/o potenziamento degli impianti sul territorio. Quindi, Rossini chiede se il sindaco abbia intenzione di fare un'ordinanza che vieti a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del comune di Rovigo, subordinando l'accettazione di qualunque procedimento a una verifica preliminare con l'autorità politica e tecnica responsabile della salute dei cittadini».

