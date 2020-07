DEGUSTAZIONE ITINERANTE

ROVIGO Convivialità e Covid non possono stare insieme serenamente: tra nuove norme di prevenzione, incertezze sulle linee guida e contagi che si ripresentano, organizzare il RoviGoto significa esporre a rischi centinaia di persone tra partecipanti e organizzatori. Così l'edizione 2020 viene ufficialmente annullata e il settimo compleanno della manifestazione è rinviato.

SETTIMA EDIZIONE

La macchina organizzativa era in moto da dicembre scorso per la ricerca di sponsor, fornitori, ristoranti, osterie, scelta del tema e pianificazione delle novità da portare all'edizione 2020. Invece, la tradizionale degustazione itinerante che dal 2013 coinvolge tutto il centro storico quest'anno non si farà. La Confraternita del Bavarolo, in qualità di soggetto promotore, si è presa qualche mese sperando che nel frattempo l'emergenza Covid rientrasse. «Arrivati a ridosso della data dell'evento e considerando tutte le persone che partecipano da altre città e regioni, dobbiamo annunciare lo stop dichiara Edo Boldrin, presidente dell'associazione In questi mesi di lockdown abbiamo sperato e abbiamo pensato a come poter rendere la manifestazione sicura. Sapete meglio di noi quante sono le novità introdotte dalle normative: le caratteristiche della degustazione itinerante sono incompatibili con il contesto che stiamo vivendo. Per questi motivi, ci vediamo costretti ad annullare l'edizione 2020 del RoviGoto». «Non è stata una decisione presa a cuor leggero - continua Virna Civiero, storica organizzatrice della manifestazione - Siamo convinti che proprio quest'anno abbiamo tutti bisogno di convivialità e socialità, accompagnati dal tradizionale goto e spuncioto. L'incertezza che ci accompagna tutt'ora non ci consente di organizzare la manifestazione serenamente: abbiamo il dovere di tutelare il più possibile i nostri Goti a spasso, i confratelli e le consorelle e soprattutto chi ogni anno ci aiuta investendo nell'evento».

CONFRATERNITA DEL BAVAROLO

L'evento era atteso, dal momento che da 6 anni è tra le proposte più seguite durante l'estate rodigina, tanto che proprio nel 2019 il programma aveva allargato a tre gli itinerari consacrando l'edizione come la più grande di sempre. Anche per il 2020 le aspettative erano altissime. Non resta che mettere temporaneamente nel cassetto i progetti e guardare oltre questo momento particolare, iniziando a sperare in un 2021 di normalità: «Consapevoli di avere tutto l'affetto della città e di ripartire l'anno prossimo conclude la Confraternita -, nelle retrovie stanno già pensando a come rendere speciale la prossima edizione. La Confraternita del Bavarolo c'è, assieme a tutta la rete di ristoratori, cantine vitivinicole, volontari, associazioni, musicisti e artisti, che ogni anno si impegnano e mettono tutte le loro energie per rendere RoviGoto la degustazione più attesa dell'estate rodigina».

R.Pau.

