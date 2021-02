ISCRIZIONI

ROVIGO Scaduto il 25 gennaio il termine per le iscrizioni online a elementari, medie e superiori (restano fuori dalla modalità telematica le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e ai percorsi di istruzione per gli adulti), ora le istituzioni scolastiche sono impegnate a confermare l'accettazione delle domande ricevute online, o eventualmente a smistare quelle in eccesso alle seconde o terze scuole di preferenza che era possibile indicare nel modulo di iscrizione nel caso l'istituzione scolastica di prima scelta non abbia disponibilità di posti.

ADEMPIMENTI VACCINALI

Tra gli adempimenti per le iscrizioni all'anno scolastico 2021-2022 rientrano quelli vaccinali, che prevedono entro il 10 marzo l'invio da parte dei dirigenti scolastici all'azienda sanitaria Ulss 5 dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. L'Ulss 5 polesana dovrà poi restituire questi elenchi entro il 10 giugno, con l'indicazione di chi non risulti in regola con gli obblighi vaccinali e di quanti non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.

Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi con queste indicazioni, i dirigenti scolastici dovranno invitare i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni oppure l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o altrimenti la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Ulss 5.

LA DOCUMENTAZIONE

In seguito, quindi, i presidi dovranno trasmettere all'azienda sanitaria locale, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito per gli adempimenti vaccinali e, se ricorreranno i presupposti, saranno applicate le relative sanzioni pecuniarie (da 100 a 500 euro). Per la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia non presentare la documentazione sugli adempimenti vaccinali comporta la decadenza dall'iscrizione.

