ROVIGO Pandemia Coronavirus, il completamento dell'annata scolastica è appeso a un filo. Sarà, con tutta probabilità, prolungata la chiusura di scuole e università ben oltre Pasqua. E così l'altro ieri la Fism provinciale (Federazione scuole materne) ieri ha inviato una comunicazione a tutti i gestori delle scuole paritarie del Polesine. I genitori non dovranno pagare la retta del mese di aprile.

Ecco le parole del presidente provinciale Mauro Agnoletto: «L'autorità pubblica, statale e regionale, ha emanato in tempi successivi più provvedimenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale. Stando alle disposizioni ufficiali emanate dalla pubblica amministrazione e attualmente in vigore, le scuole dovrebbero riprende la loro attività dal 3 aprile.

Ad ogni modo, le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dal ministro Azzolina e riportate dai media nazionali, ma che al momento non trovano ancora una conferma in documenti ufficiali, vanno nel senso di una ulteriore proroga della sospensione dell'attività scolastica sine die, in quanto il ministro rinvia ogni sua decisione al parere della autorità sanitaria. Di conseguenza, come Fism Provinciale di Rovigo, dopo attenta valutazione, in considerazione degli ammortizzatori sociali a sostegno al reddito dei dipendenti (Fis e Cigd), consigliamo ai gestori delle scuole a noi federate di non chiedere la retta di aprile ed eventuali mesi successivi interessati da sospensione attività scolastica».

Il momento economico è delicato, e il presidente della Fism Agnoletto fa l'ennesimo appello ai comuni: «Vi invitiamo nuovamente - dice il responsabile polesano della Federazione - a rendere partecipi le singole amministrazioni locali di questa situazione. Infine, nell'anticiparvi che stiamo lavorando con un istituto bancario locale al fine di individuare linee di credito idonee a sostenere le scuole in questo momento di carenza di liquidità, invitiamo le scuole che possono accedere al Fondo d'integrazione salariale a chiedere il pagamento della stessa direttamente all'Inps».

Sono oltre 3500 i bambini che frequentano, nella provincia di Rovigo, le scuole paritarie aderenti alla Fism, con 380 dipendenti dislocati nel territorio e un centinaio di volontari impegnati

Alessandro Garbo

