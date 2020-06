L'ESPERIENZA UISP

ROVIGO «Ce l'abbiamo fatta, il successo non era scontato». Tiziano Quaglia, presidente del comitato Uisp di Rovigo, è soddisfatto dell'animazione estiva partita lunedì 22 giugno. Un successo, nonostante le criticità e i dubbi dei mesi scorsi quando non si sapeva se si sarebbe stati in grado e sopratutto se ci sarebbe stato l'ok dal governo per organizzare, nel caso di Uisp, l'edizione 2020 di E...state Multisport.

LE NUOVE REGOLE

Una delle nostre preoccupazioni - spiega Quaglia - era che i centri estivi non diventassero delle prigioni per i ragazzini: grazie anche al lavoro che hanno fatto gli educatori nel riorganizzare le attività nel rispetto delle regole imposte per il contenimento del coronavirus, siamo stati in grado di offrire questo servizio alle famiglie». Da aprile a oggi i risultati sono arrivati: circa 200 bambini e ragazzi iscritti per il mese giugno nei sei Comuni che hanno aderito. Ma molte adesioni sono pervenute anche per i mesi di luglio e agosto nei comuni di Rovigo, Villanova, Gaiba, Ficarolo, Villadose e San Martino di Venezze. «Abbiamo cercato di lavorare in maniera rigorosa - spiega ancora il numero uno di Uisp Rovigo - ci siamo avvalsi della collaborazione di un Covid manager che ha dato agli operatori tutti gli strumenti per poter agire in sicurezza». Un importante lavoro di coordinamento è stato fatto dalle referenti Uisp dell'animazione estiva, Elisa Ravarotto e Sara Masiero.

LE ISCRIZIONI

A San Martino di Venezze, in particolare, il boom di iscrizioni, con grande soddisfazione dell'Amministrazione guidata dal sindaco Vinicio Piasentini. «C'era il desiderio di uscire all'aria aperta e di far ritrovare i bambini - ha detto il sindaco - Per noi è stata una soddisfazione, abbiamo circa 70 bambini iscritti. Grazie a Uisp per la collaborazione, non è stato facile stante il carico di regole e di responsabilità trovare quest'anno chi volesse fare l'animazione estiva». A San Martino di Venezze non è mancata la possibilità di organizzare l'animazione in piccoli gruppi grazie agli ampi spazi, molto distanziati, a disposizione. Agli impianti sportivi lunedì scorso mamme, papà e nonni hanno accompagnato in diversi turni i bambini ed è stata per tutti un'emozione. «Siamo tornati quasi alla normalità - spiegato Piasentini - Gli spazi sia all'aperto che al chiuso non mancano. Dal parco Vallona all'area con campi sportivi e poi in caso di maltempo c'è la palestra polivalente e il nuovo forum. Il tutto nel rispetto conforme alle regole. Ci saranno anche per il servizio di mensa, con il tempo pieno dell'animazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA