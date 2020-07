L'attività fisica del dopo-Covid si fa all'aperto. Al parco Centanini di Stanghella, l'Uisp, dal 20 luglio e per tutto il mese di agosto, il lunedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 organizza corsi di ginnastica dolce nel parco della storica villa lungo l'Adige.

Il Comitato Uisp-Unione Italiana Sport per tutti di Rovigo ha già aperto le iscrizioni.

E...state al parco approda quindi oltre Adige. Il parco Centanini dell'omonima villa seicentesca a Stanghella è lo spazio perfetto per ospitare il corso di Ginnastica dolce. Basteranno un tappetino e abiti comodi e al resto penserà l'istruttrice Uisp, coordinata dalla referente del progetto Luana Costa.

«Abbiamo a disposizione sei ettari di parco - dichiara il sindaco Sandro Moscardi - Ho voluto proporre, grazie a Uisp, ai cittadini questo corso di attività all'aria aperta, che coniuga la socialità, lo stare assieme, con il benessere fisico e mentale. Ci voleva dopo mesi delicatissimi del confinamento».

Il corso comprenderà esercizi mirati per ritornare ad appropriarsi del proprio corpo e dei propri spazi. Iscrizioni obbligatorie previo certificato medico Informazioni: 340 0810 594 (Luana Costa), oppure al mattino 0425 417 788 (Comitato Uisp Rovigo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA