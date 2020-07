ANIMAZIONE ESTIVA

ROVIGO Un'animazione estiva in cui i bambini possono imparare cos'è il rispetto per la natura e l'amore per gli animali. Alla Corte Benetti, in località Buso, il titolare Fabio Benetti ha messo in piedi in pochi giorni un'esperienza unica nel suo genere, dedicata ad accogliere bambini dai 4 ai 13 anni per stare alcune ore immersi nella natura.

PROGETTO INNOVATIVO

«È Un'esperienza davvero positiva e dalla quale sto ricavando anche buone impressioni da parte dei genitori. L'idea mi è venuta alcune settimane fa insieme a mio cugino Paolo. Abbiamo spazio e abbiamo tanto da poter insegnare sulla natura - spiega Benetti - I bambini sono entusiasti, i papà e le mamme mi raccontano che i loro figli non vedono l'ora di venire qui all'animazione, per cui sono molto contento. Alcuni mi hanno chiesto di prolungare l'esperienza fino a fine agosto. Per tutto questo mese siamo già pieni di prenotazioni e anche per il mese prossimo siamo quasi al limite». Le attività svolte nell'agriturismo sono diverse, perché alla Corte sono ospitati tanti tipi di animali e lo spazio non manca: «Le attività che svolgiamo sono parecchie - racconta il titolare, noto per essere stato anche consigliere comunale leghista nella passata Amministrazione - Non ci sono solo i lama, ma anche cavalli, anatre, oche, conigli, alpaca, cigni: ospitiamo diverse specie, ma il discorso è che qui vogliamo trasmettere qualcosa di particolare ai bambini. Non siamo un parcheggio dove vengono alcune ore e stanno con gli animali: quello che sto cercando di trasmettere è l'amore per la natura. È inutile negare che le nuove generazioni si sono dimenticate dei valori dell'ambiente e del benessere degli animali: noi cerchiamo di trasmettere proprio questo».

AMORE PER LA NATURA

Quindi, un'animazione nella natura, più che tra gli animali: «Esatto: il nostro obiettivo non è fare animazione per denaro, ospitare bambini a cui insegnare cosa piace e cosa non piace agli animali, come si può stare nella natura che ci circonda e fare noi qualcosa per lei, come coesistere in ecosistema di questo tipo. Va eliminata questa concezione che gli animali siano un gioco, degli oggetti, bisogna soprattutto imparare come stare insieme a loro in sicurezza, rispettandoli. Questo è quello che mi ha spinto a fare l'animazione e sono felice dell'entusiasmo che vedo». Per ricevere informazioni ed eventualmente visitare la Corte bisogna inviare una mail all'indirizzo info@cortebenetti.it.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA