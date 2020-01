ANIMALI

POIANA E GHEPPIO

TORNANO A VOLARE

(N.Ast.) Una poiana e un gheppio vittime di bracconaggio riprenderanno oggi il volo a parco Langer. La liberazione, alle 10.30, è organizzata da Lipu e Wwf e hanno aderito il Cras di Polesella, le Guardie provinciali, l'assessorato comunale all'Ambiente e due classi dell'istituto tecnico industriale di Rovigo. L'intervento dei volontari delle due associazioni e la professionalità dei veterinari del Centro di recupero animali selvatici di Polesella, per il recupero dei due animali feriti, vittime di atti inciviltà, permetterà loro di riprendere il ciclo biologico naturale.

GRUPPO BRESADOLA

PARTONO A FEBBRAIO I CORSI

MICOLOGICI E DI BOTANICA

(E.Bar.) Prende il via l'attività 2020 del gruppo di Rovigo dell'associazione Bresadola Aps con due nuovi corsi. Il 10 febbraio partirà quello di micologia in sessioni primaverile e autunnale. Il corso di botanica avrà inizio il 17 febbraio. Entrambi si terranno nella sede di via Ponte Merlo a Grignano, il lunedì sera alle 20.45. Parallelamente ai corsi, il gruppo organizza anche diverse uscite per la ricerca e raccolta dei funghi. Per informazioni: www.bresadolarovigo.it, nalinalessio@gmail.com, 340/2968697.

