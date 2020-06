Dal mese scorso è ripartita l'attività del canile sanitario, che si occupa di servizi veterinari oltre che di cure e vaccinazioni dei cani, compresi quelli smarriti o abbandonati, che poi vengono trasferiti nella struttura adiacente, gestita dalla Lega del cane. Durante la fase di lockdown, infatti, era arrivato l'invito dall'Ulss a «tutti i proprietari di animali d'affezione che si rivolgono al canile sanitario di Fenil del Turco a rinviare tutti gli accessi non urgenti. Recatevi al Canile sanitario solo se i vostri animali sono affetti da patologie che devono essere valutate e trattate con riconosciuta urgenza». Dal 15 maggio, per le attività amministrative come anagrafe canina, consigli o consulenze, riscatto animali di proprietà, consegna spoglie, il servizio è aperto da lunedì a venerdì 8.30-12.30. Per le attività cliniche su animali d'affezione, invece, tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 12. Durante il periodo di riduzione dell'attività, il Canile sanitario è approdato su Facebook. «La pagina precisa l'Ulss - si chiama Canile Sanitario di Rovigo e viene utilizzata dagli operatori della struttura per condividere le immagini di cani e di gatti ritrovati ».

