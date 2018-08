ANGOLI DIMENTICATI ROVIGO Le aiuole incolte, l'erba alta, il portone semiaperto,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANGOLI DIMENTICATIROVIGO Le aiuole incolte, l'erba alta, il portone semiaperto, tapparelle alzate e finestre aperte. Il vecchio carcere di via Verdi versa in condizioni critiche e, a parecchi mesi dalla sua chiusura, rischia di diventare il nuovo luogo del degrado della città, proprio come il Maddalena o l'ex caserma Silvestri. Il problema è che l'ex carcere è proprio nel cuore di Rovigo. La nuova casa circondariale di via Calatafimi è stata inaugurata nel 2016. Per qualche mese, dopo il trasferimento degli ultimi detenuti, le antiche...