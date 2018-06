Andreasi, una morte ancora da capire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOMPARSAROVIGO Non si hanno ancora notizie su Alberto Andreasi, l'imprenditore morto in un ospedale in Kenya né per quanto riguarda la causa del decesso, né sul rimpatrio della salma. Il polesano si è spento il 31 maggio nell'ospedale Aga Khan di Mombasa, dove a quanto pare era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva solo una decina di ore prima. Fonti ufficiose dicono che a causare la morte di Andreasi sarebbe stata la malaria e l'imprenditore sarebbe giunto nel nosocomio già in coma, dopo essere stato trovato privo di sensi...