Da ieri anche il Servizio di urgenza ed emergenza medica, Suem 118 ha il suo nuovo direttore. Si tratta di Andrea Paoli, 50 anni appena compiuti, che è nato a Venezia ma che arriva da Padova, dove si è laureato in Medicina e specializzato in Anestesia e rianimazione e dove fino al suo approdo in provincia di Rovigo era dirigente medico della Centrale operativa di coordinamento provinciale del 118 dell'Azienda ospedaliera, nonché professore a contratto della Scuola di specializzazione di Medicina interna.

Il Suem polesano era rimasto senza primario dopo che, esattamente un anno fa, era andato in pensione il dottor Marco Sommacampagna. Si tratta del settimo primario nominato da novembre dopo Andrea Borgo per Ortopedia dell'Ospedale di Rovigo, Stefano Boccardo per Riabilitazione di Rovigo e Trecenta, Gaetano Grotto per la Riabilitazione dell'ospedale di Adria, Alessandro Pezzoli per la Gastroenterologia di Rovigo, Tommaso Ventre per l'Ortopedia di Adria e Roberto Di Carlo per Otorinolaringoiatria di Rovigo. Un aspetto evidenziato dal direttore generale dell'Ulss Polesana Patrizia Simionato: «Rispettando il cronoprogramma relativo alla copertura di posti vacanti di direttore di Unità operativa complessa, è stata adottata la deliberazione di nomina del dottor Andrea Paoli quale direttore della Unità operativa complessa Suem 118, un ambito di attività che interessa tutto il territorio polesano, per sua natura esteso e complesso. Al nuovo direttore auguro buon lavoro e di rispondere nel migliore dei modi alle esigenze di questo territorio».

F.Cam.

