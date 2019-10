Ancora vandali in azione davanti al teatro, ma l'identificazione è vicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel giorno delle lacrime e dell'addio a Giulia Lazzari, è tornata ad agire ancora una volta in piazza Cavour la banda di giovani che già alcune sera fa, in preda presumibilmente ai fumi dell'alcol, aveva preso di mira i fiori deposti sotto il portico del teatro comunale, nello spazio pensato dalla municipalità per ricordare la 23 enne uccisa dal marito. Uno spazio allestito da Croce Verde Adria, con una sedia ed un paio di scarpe rosse, per ricordare Giulia e tutte le vittime di femminicidio. Un luogo che negli ultimi giorni è stato meta...