LA MANIFESTAZIONE

ROVIGO Sono pronti a manifestare ancora in centro i gestori di palestre, impianti sportivi, bar e ristoranti. L'appuntamento è fissato per domenica sera, alle 20, in piazza Garibaldi, dove si svolgerà una manifestazione pacifica in contemporanea con molte città del Veneto per protestare contro il nuovo Dpcm che ha messo in ginocchio diverse categorie legate allo sport e alla ristorazione.

Il tam tam sui social è già partito, centinaia gli imprenditori veneti che parteciperanno, ognuno dalle proprie piazze, alla nuova protesta contro le chiusure imposte dal Governo. Lo stop alle 18 per gli esercizi pubblici va infatti a impattare pesantemente sugli incassi di bar e ristoranti, dal momento che, negli ultimi mesi, la pausa pranzo è quasi sparita in seguito al diffondersi dello smart working. Ancora più drammatica la chiusura totale delle palestre e dei centri sportivi che nei mesi scorsi avevano investito risorse proprio per riuscire ad aprire a settembre in piena sicurezza.

LE RICHIESTE

Tutte queste categorie chiedono dunque al Governo la libertà di lavorare, senza essere additati come untori, dal momento che, secondo quanto spiegano gli imprenditori, non si sono mai sottratti al rispetto delle nuove regole anti Covid. Dopo la manifestazione del 26 ottobre, ristoratori, baristi e tutte le attività legate allo sport sono dunque pronte a fare sentire nuovamente il loro grido di disperazione, facendo da eco, questa volta, anche alla protesta che si svolgerà contemporaneamente in tutto il Veneto.

«Siamo il mondo del lavoro che vede azzerare le fatiche di una vita, che vuole essere ascoltato e che dice no a questi provvedimenti che suonano come un colpo fatale alla nostra economia spiegano gli imprenditori -. Abbiamo riaperto con enormi sacrifici, ci siamo adeguati ai protocolli di sicurezza, le nostre attività sono sicure. Perché ci fate chiudere?».

Alla manifestazione di domenica parteciperanno i lavoratori e le imprese delle sette province venete. Verrà, inoltre, data la parola a chi vorrà dare il proprio contributo in modo costruttivo e propositivo.

SETTORI AL COLLASSO

«Questa seconda chiusura continuano - porterà al fallimento di molte imprese e alla perdita di lavoro per migliaia di dipendenti. A rimetterci, non saranno solo le categorie direttamente penalizzate ma tutto l'indotto. A morire non sarà un'attività ma un'intera comunità. Siamo a poche settimane dall'inizio della stagione turistica invernale. Se non sarà revocato l'ultimo Dpcm, sarà una stagione di chiusura totale degli impianti sciistici, delle strutture ricettive con forti riduzione dei lavoratori stagionali. Ci stanno togliendo, attraverso un decreto amministrativo, lavoro, reddito, cultura e vita sociale. Noi veneti diciamo a gran voce: No alla criminalizzazione di intere categorie di lavoratori. Sarà una manifestazione pacifica con obbligo di mascherina, non verrà tollerata alcuna forma di violenza od offesa».

LE CATEGORIE

Chi scenderà in piazza domenica ha tutta la nostra comprensione spiega il vice presidente di Confesercenti Venezia-Rovigo Vittorio Ceccato -, siamo però convinti che le soluzioni, in questo momento, si debbano trovare nei tavoli istituzionali. Confesercenti assieme anche a Confartigianato e Cna ha infatti chiesto al Governatore Zaia di prorogare la chiusura dei bar alle 20 e alle 22 invece per i ristoranti. L'ultimo Dpcm dà infatti questa possibilità. Visto che la situazione del Veneto non è attualmente quella della Lombardia o della Campania, crediamo sia giusto intervenire per permettere a queste categorie di lavorare in piena sicurezza. Che dire invece della sicurezza nei centri commerciali, in particolare nei week-end - chiude Ceccato -, visto l'alto numero di presenze nelle domeniche invernali. Ancora una volta, a essere costretti a sacrifici sono le categorie più deboli, le piccole attività che ravvivano i centri cittadini e che investono per adeguare la propria attività alle normative di sicurezza».

Roberta Merlin

